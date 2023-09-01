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Из звезды в продавщицы: главная инопланетянка СССР доживает своей век в нищете

1 сентября 2023 09:45
Из звезды в продавщицы: главная инопланетянка СССР доживает своей век в нищете

Больших надежд не оправдала.

Елена Метелкина красиво вошла в отечественный кинематограф. Снимки модели в модном журнале впечатлили Кира Булычева и Ричарда Викторова. И этот момент стал переломным в жизни знаменитости.

Писатель и режиссер предложили красотке сыграть инопланетянку Нийю в фильме «Через тернии к звездам». В этом образе артистка была великолепна и незабываема, и картина имела небывалый успех.

Главная инопланетянка СССР засветилась еще в нескольких проектах, но постепенно интерес киношников к ней угас. Оставшись без новых предложений, Елена подалась в помощницы к Ивану Кивелиди. Работа с богачом едва не стоила актрисе жизни.

На предпринимателя совершили покушение, обработав ядом трубку телефона. В любой момент Елена могла дотронуться до нее, но чудом этого не случилось.

После трагедии Елена трудилась продавцом обуви. Свой век бывшая звезда экрана, ставшая преподавателем в хоре приходской церкви, вынуждена доживать в нищете. Съемки, как и большие гонорары, остались в прошлом.

Из звезды в продавщицы: главная инопланетянка СССР доживает своей век в нищете
Фото: Кадры из фильма «Гостья из будущего» (1985), кадр из фильма «Простое женское счастье» (2013)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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