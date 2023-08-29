Из звезды в прислугу: почему советская актриса все равно не пожалела о переезде в США

Галина Логинова была успешной советской актрисой. Сначала ее заметили после роли в известном сериале «Тени исчезают в полдень», а после участия в картине «Много шума из ничего» она и вовсе проснулась знаменитой.

Артистке прочили блестящее будущее, но в дело вмешалась любовь. Сердце молодой актрисы покорил серб Богдан Йовович. Несмотря на угрозы со стороны КГБ, Галина Логинова все равно вышла за него замуж и родила дочь Миллу, которая до сих пор носит фамилию отца.

Затем иностранца из СССР депортировали, а вот его жену за границу не выпускали. Актрисе вместе с дочкой удалось покинуть страну только спустя пять лет разлуки с любимым. После воссоединения пара переехала в США. Но там их ждал новый удар.

Богдан Йовович угодил в тюрьму за финансовые махинации. Галина Логинова вскоре развелась с ним и осталась одна с ребенком в чужой стране. Актрисе даже приходилось работать прислугой, чтобы прокормить себя и Миллу, а также дать дочери достойное образование. И ее старания увенчались успехом — девочку заметили, она стала всемирно известной актрисой и моделью.