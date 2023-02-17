Из звезды СССР в «бомжи»: кто разрушил карьеру красавицы из «Возвращения Будулая»

Как актриса Матлюба Алимова подавала большие надежды. Она снялась в фильме «Возвращение Будулая», после чего стала звездой СССР. Впрочем, ненадолго.

Личная жизнь артистки не заладилась. Сначала она вышла замуж за режиссера Мурата Ахметова, с которым рассталась из-за его ревности. Вторым супругом актрисы стал некий узбекский художник, вместе с которым она уехала в Ташкент, что не лучшим образом сказалось на ее карьере. Но и этот брак был обречен — Алимова не могла иметь детей, а родители ее возлюбленного мечтали о внуках.

В 90-е, когда грянул кризис, артистка осталась и без работы, и без семьи. Тогда она приняла решение о возвращении в Москву. Поскольку своего жилья у знаменитости не было, она поселилась у сестры, воспитывающей десятерых детей. Однако отношения с родственницей не заладились, и бывшая звезда советского кино оказалась без крыши над головой.

Ее приютил священник в келье одного из храмов, где Алимова и жила, пока снова не уехала в Ташкент. Актриса не раз пыталась возобновить свою карьеру, но тщетно. Сниматься в сериалах она отказывалась, считая этот жанр низкопробным, а на главные роли в других проектах ее не звали. Сегодня артистка зарабатывает тем, что принимает участие в творческих встречах или дает интервью российским СМИ.