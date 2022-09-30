Из звезды «Каменской» в таксисты: почему «русский» в Голливуде вернулся обратно
Актера ждало горькое разочарование.
Михаил Горевой из тех звезд отечественного кинематографа, которые решились покорить Голливуд. Актер полагал, что ему точно найдется место на фабрике грез, но ошибся.
Приехав в США, артист столкнулся с суровой реальностью. Режиссеры не выстраивались в очередь к звезде сериала «Каменская», поэтому, чтобы заработать себе на жизнь, ему пришлось переквалифицироваться в таксисты.
Тем не менее без ролей из Голливуда Горевой не остался. Он засветился в боевике «Умри, но не сейчас», а также в фильме «Шпионский мост». Однако все это не уберегло знаменитость от горького разочарования.
Как пишет Posta-magazine, со временем актер понял, что его коллегам из России предлагают воплощать исключительно злодеев, террористов или членов КГБ. Тогда он принял решение вернуться на родину, где сумел реализовать не только актерский, но и режиссерский талант.