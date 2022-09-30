Из звезды «Каменской» в таксисты: почему «русский» в Голливуде вернулся обратно

Михаил Горевой из тех звезд отечественного кинематографа, которые решились покорить Голливуд. Актер полагал, что ему точно найдется место на фабрике грез, но ошибся.

Приехав в США, артист столкнулся с суровой реальностью. Режиссеры не выстраивались в очередь к звезде сериала «Каменская», поэтому, чтобы заработать себе на жизнь, ему пришлось переквалифицироваться в таксисты.

Тем не менее без ролей из Голливуда Горевой не остался. Он засветился в боевике «Умри, но не сейчас», а также в фильме «Шпионский мост». Однако все это не уберегло знаменитость от горького разочарования.

Как пишет Posta-magazine , со временем актер понял, что его коллегам из России предлагают воплощать исключительно злодеев, террористов или членов КГБ. Тогда он принял решение вернуться на родину, где сумел реализовать не только актерский, но и режиссерский талант.