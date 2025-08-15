Из звезды «Интернов» в бариста в Лондоне: тот самый всезнайка Левин терпел неудачу за неудачей — и вот что с ним стало

Первый состав «Интернов» был, наверное, самым топовым. Вспомним Глеба Романенко, Варю Черноус, Семена Лобанова и, конечно, Бориса Левина. Он занудливый всезнайка, но при этом очень застенчивый и добрый парень.

Простой и понятный образ запал в сердца миллионов зрителей. Этим мы обязаны таланту Дмитрия Шаракоиса. К сожалению, после второго сезона он покинул проект, объяснив, что не хочет застревать в одном амплуа на долгие годы. Добиваться успеха в новых проектках оказалось непросто.

После «Интернов»

Дальше в фильмографии актера следует череда малозаметных ролей. Лишь в 2014 году Шаракоис вновь появился на слуху, но, скорее, в негативном ключе. Он воплотил на экране Шурика в ремейке «Кавказской пленницы». Тогда критики и особенно зрители разнесли фильм в пух и прах — говорили, что это катастрофа неведомых масштабов, а актеру лучше поставить крест на карьере.

После такого громкого провала было затишье, после которого стало известно, что Шаракоис осел в Лондоне.

Порой бывает грустно и одиноко, но я решился. Почему? В России не было денег, не было работы, я даже пытался устроиться продавцом в Apple – не взяли и туда, — рассказывал он.

После эмиграции актер работал на стройке, потом устроился официантом в ресторан. Надежда на успех не покидала Дмитрия ни на минуту. Он все также отправлял портфолио в актерские агентства — из 95 писем ответили только на 3. Итог — скромные успехи: рекламный ролик и озвучка героя в одном из фильмов на Netflix.

В Москву Шаракоис иногда приезжает, чтобы сыграть в спектаклях, но потом снова возвращается к фартуку и приему заказов. Артист этого не стыдится, потому что делает все возможное ради своей мечты. А большие амбиции — это всегда похвально.

