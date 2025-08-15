Из звезды «Интернов» в бариста в Лондоне: тот самый всезнайка Левин терпел неудачу за неудачей — и вот что с ним стало

Меню
15 августа 2025 16:11
Актер старается не опускать руки.

Первый состав «Интернов» был, наверное, самым топовым. Вспомним Глеба Романенко, Варю Черноус, Семена Лобанова и, конечно, Бориса Левина. Он занудливый всезнайка, но при этом очень застенчивый и добрый парень.

Простой и понятный образ запал в сердца миллионов зрителей. Этим мы обязаны таланту Дмитрия Шаракоиса. К сожалению, после второго сезона он покинул проект, объяснив, что не хочет застревать в одном амплуа на долгие годы. Добиваться успеха в новых проектках оказалось непросто.

После «Интернов»

Дальше в фильмографии актера следует череда малозаметных ролей. Лишь в 2014 году Шаракоис вновь появился на слуху, но, скорее, в негативном ключе. Он воплотил на экране Шурика в ремейке «Кавказской пленницы». Тогда критики и особенно зрители разнесли фильм в пух и прах — говорили, что это катастрофа неведомых масштабов, а актеру лучше поставить крест на карьере.

После такого громкого провала было затишье, после которого стало известно, что Шаракоис осел в Лондоне.

Порой бывает грустно и одиноко, но я решился. Почему? В России не было денег, не было работы, я даже пытался устроиться продавцом в Apple – не взяли и туда, — рассказывал он.

После эмиграции актер работал на стройке, потом устроился официантом в ресторан. Надежда на успех не покидала Дмитрия ни на минуту. Он все также отправлял портфолио в актерские агентства — из 95 писем ответили только на 3. Итог — скромные успехи: рекламный ролик и озвучка героя в одном из фильмов на Netflix.

В Москву Шаракоис иногда приезжает, чтобы сыграть в спектаклях, но потом снова возвращается к фартуку и приему заказов. Артист этого не стыдится, потому что делает все возможное ради своей мечты. А большие амбиции — это всегда похвально.

Фото: Кадры из фильма «Кавказская пленница!» (2014 г.), из сериала «Интерны»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
