Из звезды «Интердевочки» — в главу колхоза: жизнь потрепала советскую актрису (фото)

Карьера Татьяны Агафоновой в кино началась с фильма «Одиноким предоставляется общежитие». Впоследствии актриса предпочитала характерные роли волевых и очень добрых героинь. Такой была ее Верка-Москвичка в «Интердевочке».

Картина стала резонансным проектом для конца 1980-х. Для скромницы Агафоновой персонаж оказался невероятно трудным. Еще сложнее ей пришлось в условиях обрушившейся популярности. Некоторые зрители наивно полагали, что актриса и в жизни имела схожий опыт работы. Репутация девушки легкого поведения тяготила Агафонову, и она старалась дистанцироваться от популярного фильма.

В 1990-х ролей для артистки стало значительно меньше. Кроме того, она упустила место в театре Табакова. Звезда «Интердевочки» решила полностью изменить свою жизнь и уехала в тверской колхоз «Вперед» в Залазино, где прошло ее детство. Агафонова обосновалась в старом доме, занималась огородом, благодаря которому ей всегда было, что поесть.

А вскоре она возглавила колхоз. Работа оказалась очень нервной, окруженной многочисленными спорами и скандалами. Спустя несколько лет у актрисы произошел инсульт, после которого она долго восстанавливалась.

Желая сберечь здоровье, Агафонова отказалась от высокой должности и сосредоточилась на собственном хозяйстве. Периодически она приезжала в Москву, чтобы сыграть эпизодические роли в фильмах и сериалах. Сейчас артистке уже 60 лет, и она время от времени снимается. Не сложилась лишь ее личная жизнь: Агафонова так и не вышла замуж и не завела детей.