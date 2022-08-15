Из звезды — в посредственность: как изменилась самая красивая девочка в мире

Айра Браун покорила интернет-пользователей со всего мира будучи двухлетней малышкой. Снимки крохи с белокурыми локонами и огромными голубыми глазами никого не оставили равнодушным.

Родители отдали Браун в модельное агентство, и поначалу ее карьера развивалась успешно. Ради эффектных снимков маленькой девочке делали укладку и макияж, как для взрослой женщины, что лишь усиливало ажиотаж вокруг ее фотографий. В результате Айра стала одной из самых высокооплачиваемых моделей среди своих сверстниц. Однако закрепиться в индустрии Браун так и не удалось.

Девочка, которую называли самой красивой в мире и сравнивали с живым ангелом, выросла и превратилась из звезды в посредственность. В социальных сетях она по-прежнему позиционирует себя как модель, вот только ее снимки не пользуются успехом среди интернет-пользователей. Количество подписчиков Айры не дотягивает и до трех тысяч, а лайков и комментариев под ее постами вообще практически нет.