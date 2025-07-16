Из жизни ушло минимум 15 человек: этих актеров «Глухаря» уже нет с нами — фанаты называют это «проклятием» сериала

Сериал «Глухарь» стал культовым для российского телевидения. Однако за успехом проекта скрывается череда трагедий: многие из тех, кто снимался в этом сериале, ушли из жизни при странных и загадочных обстоятельствах.

Некоторые даже называют это «проклятием "Глухаря"». Одним из последних в этом печальном списке стал актер Алексей Черных — в декабре 2023 года он скончался в возрасте 43 лет от инфаркта.

Его смерть вновь заставила заговорить о мистической закономерности, ведь за последние годы при загадочных обстоятельствах ушли из жизни как минимум 15 артистов.

Первые трагедии начались почти сразу после завершения съемок

Так, в декабре 2011 года, всего через два месяца после окончания показа сериала, погиб 40-летний Вячеслав Титов (Олег Шилкин) — его задушил знакомый во время бытовой ссоры.

В 2012 году умер 29-летний актер Анатолий Отраднов (Михаил Потапов). Официальной причиной названо переохлаждение, но ходили слухи о передозировке спиртным и нейролептиками.

В том же году в Рязанской области трагически погиб 41-летний Сергей Шарошкин (полицейский в 3-м сезоне) — в его руках взорвалась граната неизвестного происхождения.

Последующие годы лишь пополняли этот скорбный список

В январе 2013 Сергей Заботин (Соломон) в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа прямо по дороге на кастинг.

В 2015-м Дмитрий Проданов (Окунев) умер от тяжелой инфекции. Ему был всего 51 год.

В 2017-м не стало и Сергея Бездушного (сыграл Романа, клиента Насти). Он долго боролся с болезнью, но так и не смог ее победить — актера скончался на 54-м году жизни.

В 2018 году в СИЗО был найден мертвым 44-летний Михаил Фатеев (участковый из 3-го сезона), а чуть позже от рака легких умерла 37-летняя Дарья Егорычева (эпизодическая роль в серии «Попутчица»).

Летом того же года неожиданно ушла из жизни 65-летняя Ольга Вяликова (мать Александра, 27-я серия). Точные обстоятельства ее смерти до сих пор остаются неизвестными — актриса умерла внезапно.

А уже в августе 2019-го не стало Александра Числова (неверный муж Петя, 20-я серия). Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.

В декабре 2020 года жертвой пандемии коронавируса стал Александр Самойлов (Чалый) — двенадцатый по счету актер сериала, чья жизнь оборвалась преждевременно.

А в 2021 году за короткий срок ушли трое актеров: 53-летний Александр Дубовицкий (нотариус в 25-й серии «Падение»), 62-летний Владимир Яковлев (Шустрый из 23 серии) и Дмитрий Гусев (Костя из 2-й серии «Бампер»), которого нашли в машине с нажатой педалью газа.

Проклятие или просто совпадение?

Столь частые и необъяснимые смерти не могли не породить мистических теорий. Кто-то винит в этом «проклятие "Глухаря"», другие же считают, что все это — цепь трагических случайностей. Как бы то ни было, судьба многих актеров сериала сложилась поистине драматично.

Остается лишь вспоминать их талант и вклад в российское кино, а также задуматься о том, насколько хрупкой может быть жизнь.

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