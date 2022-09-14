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Из жены «Спасателя Малибу» в бомжа: вы ахнете, узнав о судьбе знаменитой модели

14 сентября 2022 09:30
Из жены «Спасателя Малибу» в бомжа: вы ахнете, узнав о судьбе знаменитой модели

Звезда не желает брать себя в руки.

Сегодня Лони Уилсон, которая известна как фитнес-модель и экс-супруга актера Джереми Джексона, снявшегося в нашумевшем проекте «Спасатели Малибу», узнать практически невозможно. Жизнь некогда яркой красавицы, сводившей с ума мужчин, пошла под откос.

Ранее Уилсон сотрудничала с ведущими американскими брендами и была завсегдатаем светских тусовок. Модель жила на широкую ногу: ездила на люксовых авто, носила безумно дорогие украшения. Но за красивой картинкой скрывалась горькая правда.

Из жены «Спасателя Малибу» в бомжа: вы ахнете, узнав о судьбе знаменитой модели

Модель была несчастлива в браке: ее супруг не только выпивал, но и мог поднять на нее руку. В 2015 году Джексон и вовсе стал фигурантом громкого дела. Полиция арестовала его за нападение с ножом. Когда актер попал за решетку, Лони решила поставить жирную точку в их отношениях. За это ей пришлось заплатить высокую цену.

Звезда лишилась всего, что имела, и, чтобы заглушить свою боль, пристрастилась к запрещенным препаратам и спиртному. Как сообщает канал TMI, некогда популярная и успешная модель превратилась в бомжа: она живет на улице и не желает ни лечиться от своей зависимости, ни работать.

Фото: Кадр из программы, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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