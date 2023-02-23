Из женщины-качка в стройняшку: Масю Шпак после развода не узнать (фото)

Прекращение дружеских или романтических отношений может оставить на жизни человека неизгладимый след. Некоторые начинают менять свой внутренний мир, а другие хотят увидеть внешнюю трансформацию. Мася Шпак пошла по второму пути.

Девушка долгое время состояла в браке с накачанным и экстравагантным спортсменом. Ей приходилось соответствовать своему супругу, сохраняя рельефный торс и мышцы рук. Из-за этого блондинка с голубыми глазами выглядела мужеподобно и отпугивала немало людей.

После развода красавица задумала изменить свою фигуру. С помощью диеты и врачей ей удалось это сделать и похудеть на 24 килограмма. Но такой сброс веса шокировал подписчиков блогерши. На снимках преобразившаяся девушка совсем на себя не похожа. Стройная фигура и более четкие черты лица вызывают восторг, но слишком худые руки и ноги заставляют некоторых пользователей волноваться за здоровье Маси Шпак.