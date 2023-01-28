Из женщин с этими именами выходят худшие тещи: не завидуем их зятьям

В многочисленных байках и анекдотах теща предстает как домашний тиран, который не дает молодоженам покоя и постоянно сует нос в их личную жизнь. Как известно, в каждой шутке лишь доля шутки. Некоторые “вторые мамы” действительно перегибают палку и становятся для своих зятьев сущим кошмаром. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена, которые носят самые невыносимые тещи: вместо ласковой и доброй новой родственницы их зятья получают злобную фурию или хитрую интриганку.

Алла

Обладательница имени Алла - настоящая лицедейка. Она с удовольствием будет разыгрывать любящую и понимающую тещеньку, но ровно до тех пор, пока зять играет по ее правилам.

Как только тот решает поступить по-своему, Алла показывает свое истинное лицо.

Несмотря на то, что с дочерью взаимоотношения у нее не всегда радужные, в спорах с зятем она станет назло ему занимать позицию своей кровиночки и защищать ее с пеной у рта, даже если та не права.

Лидия

Чего уж греха таить, Лидия давно присмотрела своей дочери идеального мужа - да вот беда, та не оценила мамин выбор и нашла другого. Однако даже после свадьбы обладательница этого имени не теряет надежды поссорить молодых и свести дочурку со своим кандидатом. Чтобы добиться желаемого, Лидия готова очернить неугодного зятя, нарочно втянуть его в какой-нибудь скандал, а потом упрекать свою дочь в том, что та вышла замуж за хама.

Майя

Женщина, которая носит имя Майя, привыкла командовать в своей семье. В молодости она с удовольствием помыкала своим мужем, но как только в семействе появляется “свежая кровь” в виде зятя, она переключает внимание на него. Такая теща ни за что не успокоится, пока не добьется от новоиспеченного родственничка подчинения.

Единственный способ для молодоженов избавиться от диктата Майи - переехать в другой город и общаться с ней только по праздникам.

Регина

Характер у Регины сложный. Обладательница этого имени искренне убеждена, что если она станет открыто критиковать своего зятя, поможет ему стать лучше. Даже если дочь попросит ее не вмешиваться в дела молодой семьи, Регина все равно будет время от времени приходит к ним с инспекцией и давать советы. Рано или поздно молодожены понимают, что необходимо схитрить - на словах надо согласиться с “мамулей”, а потом все равно поступить по-своему.