Из-за ясновидящей из сериала «Слепая» тысячи россиян лишились денег: как так вышло

Если бы болгарской провидицы Ванги не было, ее стоило бы придумать. Этим и занялись создатели телесериала на одном из российских каналов и сочинили русскую бабу Нину, которая могла дать фору ясновидящей из любой страны.

Художественный сериал, полный вымысла и максимально далекий от документального кино, привел к неожиданным и порой печальным последствиям. Баба Нина быстро обрела бешеную популярность у зрителей по всей России, и те почему-то решили, что провидица — это не собирательный образ, а реально существующий человек.

Канал не стал опровергать теорию россиян и принимал от них письма, адресованные бабе Нине, буквально из каждого российского уголка. Оказалось, горькую правду от жертв ТВ скрывали зря. Такой подход активизировал мошенников по всей России. Каждая шарлатанка хотела нажиться на честном и выдуманном имени провидицы бабы Нины.

Сотни тысяч наивных зрителей пострадали и продолжают страдать ежедневно от рук жуликов, выдающих себя за знахарку, которой, в отличие от Ванги, в природе не существовало никогда.