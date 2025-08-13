Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром

Меню
13 августа 2025 09:54
Долгие поиски себя привели артиста туда, откуда он начинал.

Сергей Горобченко, знакомый всем по роли Пети «Рамы» из культового фильма «Бумер», сегодня — совсем не тот человек, каким его запомнили в начале 2000-х. Образ бандита, ставший для него визитной карточкой, остался в прошлом, а в настоящем — успешный актёр с богатой фильмографией, большой семьёй и жизненным опытом, за которым скрываются и многочисленные переезды, и громкие роли.

Американский опыт и поиск себя

После оглушительного успеха «Бумера» Сергей оказался на пике популярности. Роль Рамы подарила ему узнаваемость, но вместе с ней пришло и тяжёлое амплуа, из которого Горобченко стремился вырваться.

Чтобы избежать навязчивой ассоциации с криминальным образом, актёр даже уехал на некоторое время в США — не для того, чтобы построить карьеру за границей, а чтобы найти себя и переосмыслить жизнь.

В Нью-Йорке он поступил в колледж, выступал в ресторанах, однажды даже посвятил песню Ричарду Гиру, который зашел на огонек. Но Америка, как признался сам Сергей, — место, где без детства и корней добиться успеха трудно. Чувство чуждости и отсутствие поддержки заставили его вернуться домой.

Возвращение к работе и новые роли

В России Горобченко снова погрузился в актёрскую работу. За плечами уже сотни ролей в кино и сериалах, от «Офицеров» до «Молодёжки» и «Доктора Живаго». Он не боится смены амплуа — положительный герой, отрицательный, спортсмен, военный — для него главное показать внутренний мир персонажа, а не типаж.

Театр по-прежнему занимает важное место в его жизни, хотя плотный график съёмок не всегда позволяет совмещать сцену с камерой.

Личная жизнь и семья

В личной жизни Сергея тоже немало перемен. Его первая семья не сохранилась — брак с актрисой Александрой Флоринской, матерью его старшего сына Глеба, закончился разводом. По словам актёра, причина в слишком раннем совместном проживании и несовпадении характеров.

Тем не менее, отношения с сыном остаются тёплыми и доверительными, несмотря на расстояние — Глеб живёт за границей.

С 2008 года Горобченко женат на Полине Невзоровой, и этот брак — основа его счастья. Вместе они воспитывают семь детей, а семья для Сергея — настоящий центр жизни.

В интервью он не раз подчёркивал, что ключ к гармонии в браке — честность и открытость друг с другом. Любовь к одной женщине, по его мнению, требует усилий и искренности, но именно она приносит покой и радость.

Духовные изменения и взгляды на жизнь

Сергей — человек многогранный и глубоко верующий. Он откровенно рассказывал о своей первой православной исповеди в Нью-Йорке, которая стала переломным моментом в его духовной жизни. Это событие позволило актёру по-новому взглянуть на себя и свои поступки.

Баланс между работой и семьёй

Несмотря на сложные времена и многочисленные испытания, Сергей Горобченко остаётся оптимистом и настоящим семьянином. Он много работает, активно снимается и постоянно развивает своё мастерство.

В 2024 году зрители вновь увидели его в фильме «Позывной “Пассажир”» и в главной роли третьего сезона сериала «Наш спецназ». Профессиональные успехи соседствуют у него с заботой о большой семье — для Сергея это две неотъемлемые части жизни, которые он сумел сбалансировать.

Взгляд в будущее

Время изменило актёра, но не сломало его. Сергей Горобченко — пример человека, который не боится трудностей, умеет признавать ошибки и идти вперёд, а главное — ценит то, что действительно важно: семью, искренность и творчество. Рама из «Бумера» уже далеко позади, а впереди — целая жизнь, полная новых ролей и новых смыслов.

Ранее мы писали: «Спустя 7 лет у меня рецидив рака мозга»: звезда «Полицейского с Рублевки» теряет зрение и слух — и очень хочет выжить

Фото: Кадры из фильма «Бумер» (2003), Legion-Media, кадры из сериалов «Офицеры», «Сержант-2»
Алексей Плеткин
