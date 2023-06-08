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Из-за смерти Буркова до сих пор не экранизировали популярную книгу: а ведь этого ждали миллионы

8 июня 2023 14:45
Из-за смерти Буркова до сих пор не экранизировали популярную книгу: а ведь этого ждали миллионы

Главному желанию актера было не суждено сбыться.

Георгия Буркова знал каждый зритель в СССР. Фильмы с гениальным актером смотрели и пересматривали все. Да и режиссеры его любили. Бурков без проблем схватывал любого персонажа, любой сценарий и в любом проекте снимался с энтузиазмом и самоотдачей ребенка.

Но в глубине души мечтал сыграть лишь одну роль. Но его главной мечте не суждено было сбыться. В богатом послужном списке Буркова не хватало лишь одного персонажа — Венички из книги «Москва-Петушки» Виктора Ерофеева. Но так случилось, что сняться в экранизации актер не успел.

В 1990 году Бурков умер от легочной эмболии. У артиста, как это обычно бывает, внезапно оторвался тромб, и спасти его не удалось. Поэтому экранизация, о которой Георгий Бурков страстно мечтал много лет, так и не увидела свет, а роль Венички, любовно написанную Ерофеевым, так никто и не сыграл.

Фото: Global Look Press
Ксения Куртукова
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