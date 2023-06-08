Из-за смерти Буркова до сих пор не экранизировали популярную книгу: а ведь этого ждали миллионы

Георгия Буркова знал каждый зритель в СССР. Фильмы с гениальным актером смотрели и пересматривали все. Да и режиссеры его любили. Бурков без проблем схватывал любого персонажа, любой сценарий и в любом проекте снимался с энтузиазмом и самоотдачей ребенка.

Но в глубине души мечтал сыграть лишь одну роль. Но его главной мечте не суждено было сбыться. В богатом послужном списке Буркова не хватало лишь одного персонажа — Венички из книги «Москва-Петушки» Виктора Ерофеева. Но так случилось, что сняться в экранизации актер не успел.

В 1990 году Бурков умер от легочной эмболии. У артиста, как это обычно бывает, внезапно оторвался тромб, и спасти его не удалось. Поэтому экранизация, о которой Георгий Бурков страстно мечтал много лет, так и не увидела свет, а роль Венички, любовно написанную Ерофеевым, так никто и не сыграл.