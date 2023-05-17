Из-за прихоти Вицина могли остановить любые съемки: причина обескуражит

Георгий Вицин был одним из самых снимаемых артистов в СССР. Режиссеров не останавливала даже странная прихоть актера, из-за которой приходилось вносить правки в рабочий график.

Георгий Михайлович любил медитировать и делал это регулярно. Его каждый съемочный день начинался с духовной практики, и режиссеры шли актеру навстречу. Они подстраивали под артиста график и останавливали процесс, чтобы Вицин мог посидеть в позе лотоса.

Звезда гайдаевских комедий всегда придерживался здорового образа жизни. Он не ел мясо, каждый день занимался гимнастикой и йогой. Знакомые говорили, что Вицин мог стоять на голове и часами сидеть в позе лотоса. Также актер не пил алкоголь, но однажды на съемках «Кавказской пленницы» ему пришлось пригубить пива. Георгий Михайлович предложил Гайдаю заменить алкоголь отваром шиповника, но режиссер отказался — напиток выглядел в кадре неубедительно.

Кроме того, Вицин стал добровольным отшельником. Он никогда не участвовал в застольях, а в старости лучшими друзьями актера были его многочисленные питомцы.