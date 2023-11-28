Из-за него развязали войну: удивитесь, как на самом деле умер евнух из «Великолепного века»

В сериале Сюмбюль-ага был самым верным и преданным слугой Хюррем-султан, любимой жены султана Сулеймана Великолепного. Когда Хюррем появилась в гареме, Сюмбюль-ага понял, что девушку ждет благосклонность повелителя, и сразу принял ее сторону. Более верного и преданного слуги у Хюррем никогда не было.

Когда в дальнейшем за верную службу Хюррем даровала ему свободу, Сюмбюль-ага просто не смог расстаться со своей хозяйкой и с привычным укладом жизни. Попытавшись наладить свою жизнь за пределами гарема и потерпев неудачу, Сюмбюль-ага вернулся к своей госпоже и уже не покидал ее до самой смерти. А в реальности все было совсем не так, как описывалось в сериале.

На самом деле Сюмбюль-ага жил намного позже всех событий, которые происходили в сериале. Он был главным евнухом при султане Ибрагиме Безумном. Сюмбюль-ага отличался умом, мудростью и бесконечной преданностью повелителю.

Неспроста султан Ибрагим получил свое прозвище Безумный: вся его юность прошла в заточении и ожидании скорой смерти, что не прошло бесследно для его психики. Султан мог впасть в ярость по малейшему поводу, а если имел подозрения об угрозе своей жизни, то последствия могли быть непредсказуемыми.

В дальнейшем характер султана становился все хуже. И, возможно, именно это стало причиной смерти его слуги. Однажды на невольничьем рынке Сюмбюль-ага увидел красивую девушку и купил ее для гарема султана. Однако рабыня оказалась беременной, и, чтобы уберечь ее от гнева султана, евнух забрал невольницу в свой дом. Вскоре она родила ребенка. Одновременно с этим у жены султана родился мальчик, будущий наследник Ибрагима. Она не могла сама кормить ребенка, и для шехзаде нашли кормилицу. Ею оказалась та девушка, которую ранее забрал к себе Сюмбюль-ага.

Султан часто навещал рабыню, когда она кормила его сына, но ребенок его не интересовал. Ибрагим всем сердцем прикипел к ребенку этой девушки, а своего родного сына просто игнорировал. Естественно, что Турхан-султан это совсем не нравилось, поэтому она устроила сцену. Султан был в ярости и, схватив маленького шехзаде, захотел утопить его в фонтане. Ребенка смогли спасти.

Во избежание повторения такой ситуации, евнуху пришлось покинуть Османскую империю вместе в девушкой-рабыней и ее ребенком. По пути на их корабль напали рыцари Мальтийского ордена и всех убили. Они решили, что Сюмбюль-ага и женщина с ребенком имеют отношение к правящей династии османов. Султан же, узнав о смерти своего слуги, пришел в бешенство и развязал войну против Мальтийского ордена.