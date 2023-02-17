Из-за наркотиков отобрали сына: шокирующая правда об Иветти из «Клона» не оставит вас равнодушными

Вера Фишер известна российскому зрителю по сериалу «Клон», в котором она исполнила роль Иветти. Миллионы поклонников осыпали артистку комплиментами, отмечая ее талант и красоту, но мало кто знал, насколько трагично складывалась ее жизнь до знаковой мелодрамы.

Дело в том, что еще в юности Вера встретила своего первого мужа Перри Саллеса, от которого в 1979 году родила дочь Рафаэлу. В течение 16 лет супруги жили в любви и согласии, но однажды артистка познакомилась с Фелипе Камаргу, в которого мгновенно влюбилась. Из-за нахлынувших чувств она ушла из семьи и начала жить с молодым любовником, а со временем на свет появился их общий сын Габриэль.

Однако роману артистов не суждено было быть счастливым. Между Верой и Фелипе регулярно разгорались скандалы, которые доходили до драк, и в итоге артистка рассталась со своим избранником.

Разрыв оказался настолько тяжелым для Веры, что привел к наркотической зависимости. Несколько недель она была под действием препаратов, чем и воспользовался ее бывший избранник. Через суд Фелипе отобрал у Веры право опеки над их ребенком, что стало еще одним сильным ударом для артистки.

До 1997 года Фишер пыталась самостоятельно бороться с зависимостью, но так и не смогла ее победить. На помощь пришел бывший супруг Саллес, который отправил ее в специальную клинику на три года. После возвращения она начала восстанавливать свою карьеру.

Опеку над сыном артистке удалось вернуть только в 2005 году. Сегодня Вера уже не снимается в кино и наслаждается жизнью, а свободное время проводит в компании сына и дочери.