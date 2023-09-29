Из-за Меган: принц Уильям вдрызг рассорился с Гарри

Репутация британской королевской семьи никогда не была безупречной. Сначала принцесса Диана пролила свет на похождения своего мужа, нынешнего короля Карла III, потом появилась супруга принца Гарри Меган Маркл, построившая карьеру на критике родственников супруга. Из-за череды скандалов отношения Гарри и Уильяма разладились.

Наследник престола был готов простить близкому человеку участие в шоу американки Опры Уинфри. Уильям пытался общаться с братом на похоронах дедушки и бабушки, старался растопить лед в их отношениях, но все тщетно. Гарри и Меган продолжали атаковать дом Виндзоров.

После громких мемуаров под названием «Запасной» и документального сериала «Гарри и Меган», где герцоги Сассекские обвинили родственников в травле, наследник престола отказался от идеи примириться. Уильям и Кейт окончательно решили, что назад дороги нет, поэтому прервали общение с братом принца.