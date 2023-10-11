Из-за Лазарева: молодой муж отпустил Кудрявцеву на все четыре стороны

Лера Кудрявцева замужем за Игорем Макаровым уже десять лет. Пара воспитывает пятилетнюю дочь Марию и выглядит абсолютно счастливой. Что, однако, не мешает ведущей ходить на свидания с другими мужчинами. Недавно звезда была замечена в ресторане с Сергеем Лазаревым в весьма романтической обстановке.

Когда Кудрявцеву спросили, отпускал ли ее супруг на свидание с бывшим парнем, она лишь рассмеялась. По ее словам, хоккеист спокойно воспринял желание жены увидеться с Лазаревым. Игорь и Сергей давно знакомы, поэтому никаких претензий со стороны Макарова не поступало.

Когда же Леру спросили, готова ли она на такой же жест в адрес своего мужа, ведущая ответила категорическим отказом. Звезда заявила, что она у супруга одна-единственная, никаких бывших у него нет, поэтому и отпускать его некуда. «Нет, конечно», — резюмировала Кудрявцева.