Из-за «Карнавальной ночи» Гурченко закидали камнями: причина шокирует

Новогодняя комедия «Карнавальная ночь» была принята зрителями на ура. Главная звезда фильма Людмила Гурченко стала самой узнаваемой актрисой страны, но за эту популярность ей пришлось заплатить высокую цену.

После «Карнавальной ночи» режиссеры буквально завалили кинозвезду предложениями о сотрудничестве. Кроме того, ее приглашали выступить на концертах, предприятиях и даже в шахтах. Гурченко никогда не отказывалась от этих предложений.

Однако позднее актриса узнала, что все эти мероприятия не были законными. В одной из газет опубликовали статью об артистке, выступающей на подобных корпоративах. Имя Гурченко не фигурировало, но и так было понятно, что речь идет о ней.

После этого на Людмилу Марковну обрушился народный гнев. Одни поклонники писали ей, что больше не будут смотреть фильмы с ее участием, а другие оказывали на нее давление.

Гурченко не выдержала прессинга и перебралась из Москвы в Сочи. Но и там ее ждали ненавистники. Как-то актриса сидела на пляже, и ей в спину попал камешек, а затем еще один и еще. После послышались смешки. Так актрису забросали камнями, и все из-за злополучной роли в «Карнавальной ночи».

Лишь спустя десять лет она вернула свою былую славу благодаря фильму «Старые стены».