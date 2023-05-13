Из-за фото повзрослевшей дочери Брик бросает в дрожь: вот в чем дело

Евгения Брик ушла из жизни зимой прошлого года. Артистка оставила не только своего супруга Валерия Тодоровского, но и их общую дочь Зою, о жизни которой теперь рассказывает ее отец в социальных сетях.

Как оказалось, Зоя решила пойти по стопам родителей и уже снялась в успешном американском проекте «Оа», где ее коллегой стал Джейсон Айзекс. Помимо этого, она снялась в драме отца «Одесса» и в короткометражке «Лена».

Снимки 13-летней Зои регулярно появляются в социальных сетях Тодоровского и его близких. И, как отмечают удивленные поклонники, девочка растет точной копией своей матери, а их сходство год от года становится только сильнее.