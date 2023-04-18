Из-за этой женщины весь мир стал бояться целлюлита: вот почему

Вплоть до восьмидесятых девушки Советского Союза не слышали о целлюлите и жили спокойно. Однако внезапно прогремели громкие слова на телевидении, и вот в магазины начали привозить специальные крема, а с экранов люди все чаще говорили про упражнения или специальные напитки.

В повседневную жизнь советских граждан целлюлит «ввела» Николь Ронсар — французская бизнес-леди, которая держала салоны красоты у себя на родине. Женщина запустила крупную кампанию, которая началась с Vogue в 1973 году и к восьмидесятым дошла до СССР.

Внезапно оказалось, что целлюлит — это заболевание, а с его проявлениями необходимо жестоко бороться. Николь Ронсар выпускала различные книги с громкими названиями, постоянно рекламировала свои продукты и процедуры. Благодаря подобной рекламной кампании женщина действительно обогатилась, а слово «целлюлит» стало пугающим и закрепилось в умах женщин надолго.