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Из-за этой женщины весь мир стал бояться целлюлита: вот почему

18 апреля 2023 17:30
Из-за этой женщины весь мир стал бояться целлюлита: вот почему

Ввела моду на упругие ягодицы.

Вплоть до восьмидесятых девушки Советского Союза не слышали о целлюлите и жили спокойно. Однако внезапно прогремели громкие слова на телевидении, и вот в магазины начали привозить специальные крема, а с экранов люди все чаще говорили про упражнения или специальные напитки.

В повседневную жизнь советских граждан целлюлит «ввела» Николь Ронсар — французская бизнес-леди, которая держала салоны красоты у себя на родине. Женщина запустила крупную кампанию, которая началась с Vogue в 1973 году и к восьмидесятым дошла до СССР.

Внезапно оказалось, что целлюлит — это заболевание, а с его проявлениями необходимо жестоко бороться. Николь Ронсар выпускала различные книги с громкими названиями, постоянно рекламировала свои продукты и процедуры. Благодаря подобной рекламной кампании женщина действительно обогатилась, а слово «целлюлит» стало пугающим и закрепилось в умах женщин надолго.

Фото: Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс», 2001
Светлана Христолюбова
Светлана Христолюбова
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