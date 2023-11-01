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Из-за этой «витаминки» можно стать «сердечником»: Малышева предостерегла россиян

1 ноября 2023 11:31
Из-за этой «витаминки» можно стать «сердечником»: Малышева предостерегла россиян

Вещество преподносят как чрезвычайно полезное.

Древние говорили: «в ложке лекарство, в чашке яд». И это правда. Вещества, которые в микродозах считаются полезными, в большом количестве могут причинить вред здоровью.

Об этом рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» Елена Малышева. Знаменитый теледоктор предупредила россиян о потенциальной опасности полиненасыщенных жирных кислот.

По ее словам, избыточной прием Омега-3 может не укрепить здоровье, а подорвать его. Например, привести к проблемам с сердцем.

«Недавно было опубликовано исследование. В этом исследовании было показано, что употребление Омега-3 в дозе больше грамма в сутки ведет к развитию мерцательной аритмии», — сообщила телеведущая.

Впрочем, отказываться от рыбы, орехов и оливкового масла не придется. Опасность представляет чрезмерное увлечение биологически активными добавками. А продукты, которые богаты Омега-3, вреда не причинят.

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press www.globallookpress.com
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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