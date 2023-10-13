Из-за этой привычки Раков с ними невозможно жить: быт превратится в кошмар

В период притирки, когда двое обживаются на одной территории, многие привычки партнера могут чрезвычайно раздражать. Иногда со временем это проходит, иногда - нет. Астрологи считают, что некоторые наши особенности зависят от знака зодиака. Они предупредили о привычке Рака, которая всегда будет выводить из себя домочадцев.

Не секрет, что представители водного знака обожают хлопотать по хозяйству. Раки - создания, которые превыше всего ценят уют и пресловутую “погоду в доме”. Если в жилище чисто, светло и пахнет свежей выпечкой, значит, жизнь удалась, убежден Рак. Но, как говорится, есть один нюанс.

Люди, рожденные под созвездием Рака, время от времени начинают упрекать домочадцев в том, что они ни капельки не помогают.

Как правило, происходит это в самый неожиданный момент. Выходной день, водный знак хлопочет по дому, а потом замечает отдыхающего супруга или ребенка… тут-то все и начинается.

Для затравки Рак будет буравить домочадца взглядом - издалека или проходя мимо. Если выразительный взор остался без должного внимания, представитель знака переходит к другим мерам. Начинает многозначительно покашливать, охать, в общем, всячески демонстрировать, что ему тяжело работать.

На этом этапе, по обыкновению, “жертва” Рака все-таки обращает на него внимание и интересуется, все ли в порядке. Самое интересное, что представитель знака обычно игнорирует вопрос, хотя прекрасно его слышит. Неудивительно, что домочадец пожмет плечами и продолжит заниматься своим делом.

Вот только это совсем не та реакция, на которую рассчитывал Рак.

Он-то надеялся, что человек поймет его без лишних слов и бросится на помощь. Если этого не произошло, спустя некоторое время представитель знака повторит свой маневр, только ко всему прочему добавится ворчание.

“Я тут стараюсь, из сил выбиваюсь, а кое-кто и не замечает”, - роняет Рак как будто бы про себя. Естественно, что домочадец снова предложит свою помощь, но представитель знака станет упорно отпираться. В определенный момент он решит, что уже достаточно, и торжественно возложит на собеседника кучу обязанностей.

“Если уж так хочешь помочь, то вот тебе список дел”, - заявит Рак без малейших колебаний.

Как говорится, назвался груздем - полезай в кузов: домочадцу придется выполнить все поручения знака, от первого пункта до последнего. Рак лично проинспектирует результаты, а если останется недоволен, заставит переделывать.