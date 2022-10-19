Из-за этого запрещенного фильма тысячи женщин получили прибавку к пенсии

Режиссер Сергей Микаэлян в середине 60-х решил снять фильм «Вдовы», рассказывающий о женщинах, потерявших своих родных во время Великой Отечественной войны. Постановщику удалось поставить картину, которая сначала оказалась под запретом, а позднее улучшила жизнь этих «солдаток».

Дело в том, что фильм, в котором режиссер рассказывает правдивую историю женщин, лишившихся мужей, не оценили партийные чиновники. Сначала цензоры придирались лишь к маленьким эпизодам, а позднее полностью запретили всю картину и отправили ее на полку.

После этого «Вдовы» были показаны Леониду Брежневу. Генеральный секретарь признался, что не понимает причин, по которым фильм запретили, так как лента не оскорбляет советскую власть. Он разрешил выход картины в прокат, который в итоге был ограниченным.

На этом взаимоотношения Брежнева и солдатских вдов не закончились. Практически сразу он написал распоряжение и добавил к пенсиям «солдаток» по пять рублей. И пусть это была далеко не самая щедрая прибавка, многие были рады таким переменам.