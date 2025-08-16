Меню
Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)

16 августа 2025 20:32
Просыпается ностальгия и чувство аппетита.

В советском кино еда была не просто реквизитом — она часто становилась частью сюжета и символом времени. Тосина запеканка из «Девчат» превращалась в олицетворение мечты о домашнем уюте.

Надин пирог в «Любовь и голуби» — в сладкое искушение и повод для ссор. А уж сцены застолий в «Кавказской пленнице» или «Иронии судьбы»... Миллионы россиян будто сидели за столом вместе с героями, пробовали заливную рыбу и немного морщили носы.

Советские режиссёры умели показывать пищу так, что за кадром чувствовался аромат жареной картошки или парного молока. Для зрителя это было не только кино — это был вкус детства, юности, эпохи. Поэтому кадры с едой в фильмах запоминаются не хуже, чем знаменитые диалоги.

Мы собрали для вас 7 таких сцен, где еда становится главным героем. Попробуйте угадать советские фильмы по этим кадрам — и проверьте, насколько вы внимательный зритель. Но советуем: садитесь за тест не на голодный желудок.

5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест).

Фото: Кадр из фильма «Девчата» (1961)
