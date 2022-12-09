Из-за этого лишили званий? «Связь» с немцами аукнулась звезде «Бриллиантовой руки»

Григорий Шпигель считался одним из известных советских актеров и королем второстепенных ролей. Зрители полюбили его за роль контрабандиста-аптекаря в «Бриллиантовой руке» и, например, редактора газеты «Станок» в «Двенадцати стульях». При этом нередко перевоплощался артист и в немецких военных на экране.

Как уверены эксперты кино, именно эта часть его творческой биографии смущала руководство партии. «Начальникам» не нравилось, что актер чересчур часто снимается в ролях врагов нации, поэтому долгое время власти не поощряли его наградами и званиями. Не помогали спасти репутацию артиста ни любовь зрителей, ни талант.

Повезло Шпигелю только в конце карьерного пути. Руководство страны все же решило наградить его и присвоило звание «Заслуженного артиста СССР», что стало шоком даже для самого актера, который уже не ожидал подобных поощрений.