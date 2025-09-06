Из-за этого фильма Стивен Кинг считает Квентина Тарантино нарциссом — тот между тем уверен, что был рожден снять такой шедевр

Придя в киноиндустрию еще в 1970-е годы, когда создавалась его самая первая экранизация «Кэрри», Стивен Кинг привык не скрывать своих мыслей, когда дело касается качества того или иного фильма — даже если речь идет о проекте какого-нибудь культового режиссера.

Так, к примеру, Кинг, будучи большим поклонником кино в целом, остался совсем не в восторге от всемирно известного боевика, снятого Квентином Тарантино.

Сама картина, к слову, создавалась режиссером как воплощение на экране самой большой мечты Тарантино, так что понять, почему последний так гордится фильмом, все-таки можно — как и то, по какой причине Кинг воспринял это как проявление нарциссизма.

Стивен Кинг считает «Убить Билла» «нарциссическим» фильмом Квентина Тарантино

О том, что признанный шедевр Тарантино ему показался так себе зрелищем, Кинг рассказал в одном из своих эссе для издания Entertainment Weekly, упомянув «Убить Билла» как пример фильма, который, по сути, не привносит ничего нового в жанр и потому не имеет такого уж большого значения.

Кроме того, писатель не упустил возможности назвать самого Тарантино нарциссом за то, что тот создавал «Убить Билла», исходя лишь из своих собственных интересов и впоследствии смешав в фильме множество самых разных элементов жанра.

Хотя мало кто сможет целиком и полностью согласиться с Кингом в этом отношении, доля правды в его словах все-таки есть — при создании «Убить Билла» Тарантино вдохновлялся огромным количеством боевиков, которые стали его личными фаворитами, а потому культовая картина действительно является своего рода символом персоналии самого Тарантино.

Сам Квентин Тарантино уверен, что был рожден для создания «Убить Билла»

В какой-то степени даже подтверждая слова Кинга, режиссер недавно признался, что действительно считает «Убить Билла» одним из пиков своей карьеры — просто потому, что картина отразила личные интересы своего создателя.

Шедевром, однако, «Убить Билла» Тарантино назвать не может, а вот «Бесславных ублюдков» — запросто. Кроме того, режиссер рассказал, что его личным любимцем пока что остается «Однажды в… Голливуде» — для фильма уже готовят сиквел, который прямо сейчас снимает Дэвид Финчер.

Кстати, Квентин Тарантино недавно поделился мыслями по поводу своего грядущего десятого фильма — о том, что может стать финальной работой культового режиссера, мы уже рассказали здесь.