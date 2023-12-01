Из-за этого фильма с Никулиным в СССР случился большой скандал: виновата одна сцена

Юрий Никулин за годы жизни снялся во множестве успешных фильмов. Большинство картин с его участием становились настоящими хитами и обретали статус культовых. При этом некоторые из его работ приводили к настоящим скандалам.

Так, в самом начале 60-х артист принял участие в драматической картине «Когда деревья были большими» Льва Кулиджанова. В ленте он исполнил роль фронтовика Кузьмы Иорданова, который нигде не работает и страдает от алкогольной зависимости.

Цензоры были шокированы персонажем Никулина. Еще во время съемок фильм неоднократно пытались запретить. А после выхода на экраны чиновников шокировал эпизод, в котором герой Никулина пьет алкоголь, ведь на съемках артисту действительно налили горячительный напиток.

Но картину в итоге удалось отстоять. А спустя некоторое время фильм был признан классикой советского кино и до сих пор не теряет своей актуальности.