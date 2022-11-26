Из-за этих вещей у вас нет денег и нет счастья: их всего 3

Когда в жизни все начинает идти кувырком, люди, как правило, ищут причину в себе или в окружающих. Не везет в любви? Значит, не умею производить хорошее впечатление на противоположный пол. Мало денег? Пора научиться больше зарабатывать. В доме постоянно ссоры и конфликты? Необходимо разойтись со второй половинкой. Разумеется, все эти проблемы могут иметь под собой вполне обыкновенное обоснование, однако если они наваливаются разом, стоит задуматься над тем, что под крышей дома появились предметы с дурной энергетикой. Рассказываем, какие вещи стоит выбросить от греха подальше.

Часы с замершими стрелками

Согласно народным приметам, любые “мертвые” вещи в доме обладают крайне негативной энергетикой и не могут принести своему обладателю ничего, кроме несчастья. К числу таких предметов относятся и часы со сломанными стрелками - они считаются “мертвыми” потому, что не выполняют своей прямой функции. Кроме того, бытует суеверие, что замершие часы показывают время смерти хозяина дома.

Как нетрудно догадаться, такая вещь способна серьезно испортить гармоничную и благоприятную атмосферу в доме, наполнив ее неприятными флюидами.

Фотографии, на которых есть дефекты

Некоторые люди настолько трепетно относятся к фотографиям, что хранят даже те, на которых присутствуют какие-то дефекты - например, порванные края, заломы, не проявившиеся участки. По утверждению специалистов в области эзотерики, такие снимки обладают негативной энергетикой, их не рекомендуется держать в доме. Кроме того, будет лучше избавиться от любых снимков, которые не вызывают у вас приятных эмоций и воспоминаний. Вырезать с общих фото людей, общение с которыми прекратилось, эксперты также не советуют.

Будет лучше вовсе убрать их с глаз долой.

Посуда с трещинами или сколами

Поверья гласят, что посуда, на которой есть сколы или трещины, не принесет финансового благополучия своему владельцу. Считается, что сквозь эти трещинки все деньги “утекают” из дома. К тому же посуда с такого рода шероховатостями всегда выглядит неопрятно и некрасиво - будет лучше выбросить ее, а взамен купить новую, красивую и целую.