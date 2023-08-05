Из-за этих ошибок женщины 45+ выглядят как замухрышки: им редко придают значение

Исправить образ можно всего лишь несколькими приемами.

Подобрать подходящий образ с годами становится все сложнее. Многие женщины забывают о возрастных изменениях и стараются выглядеть моложе, что весьма негативно сказывается на их внешнем виде.

Так, одна из главных ошибок — несвежий маникюр. Стилисты уверены, что неряшливые ногти не только портят весь образ, но и добавляют лишние годы. Тоже самое относится и к макияжу. Неаккуратные ресницы, неудачно подобранная помада и тени могут испортить даже самый элегантный наряд.

Обратить внимание женщинам стоит и на волосы. Слишком длинная и неухоженная прическа, чрезмерно объемная укладка непременно делают старше и разрушают любой образ.

Последней же ошибкой стилисты называют неудачный парфюм. Кричащие ароматы добавляют возраста любой женщине, поэтому после 45 лет эксперты рекомендуют обратить внимание на спокойные духи и не поддаваться желанию экспериментировать.