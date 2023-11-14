Из-за древнего монаха на Руси появилась необычная фамилия: предсказала появление велосипеда

Псковская грамота 16-го века содержала одну действительно странную запись. Вот что она гласила:

«А к сей рукописи руку приложили Ивашко Кузнецов, да Глупой, Борисов сын Перепел, да погоста Микифорова дьячок Игнатий Велосипедов».

Загвоздка была вот в чем: в 16-м веке о великах еще знать не знали. Откуда же тогда взялся «Велосипедов», если даже его предок — самокат — был придуман лишь в 19-м веке? Не мог же дьяк Игнатий как-то заглянуть в будущее?

Кстати, в одном из выпусков телеигры «Что? Где? Когда?» знатоки не смогли ответить на этот вопрос, и он был признан самым оригинальным. Оказалось, все просто. Считается, что фамилия Игнатия не является результатом временного скачка.

Просто ее перевели на так называемый ученый лад, то есть на латынь. Получается, был Быстроногов, а стал Велосипедов. Ну или все же путешествия во времени не миф, а суровая реальность 16-го века.