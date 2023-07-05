Из-за Добронравова пришлось закрыть целое шоу: вот что выяснилось

Сериал «6 кадров» впервые появился на малых экранах в 2005 году и смог завоевать любовь публики. В течение многих сезонов артисты проекта Федор Добронравов, Галина Данилова, Сергей Дорогов, Эдуард Радзюкевич, Андрей Кайков и Ирина Медведева веселили миллионную аудиторию, но спустя несколько лет проект неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, закрылось шоу из-за Федора Добронравова. Во время работы над восьмым сезоном он объявил, что уходит из проекта. Якобы он не успевал совмещать «6 кадров» со «Сватами», а из-за комичных ролей режиссеры перестали видеть в нем драматический потенциал и предлагали лишь несерьезных персонажей.

В итоге в половине серий последнего сезона Добронравов не участвовал. А закончив работу над эпизодами, продюсеры поняли, что без артиста у них не получается поддерживать такой же высокий уровень юмора, поэтому они решили закрыть шоу.