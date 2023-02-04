Из-за алкоголя потеряла все: личная драма гимнастки, которую обожал весь СССР
Девушка не смирилась с уходящей славой.
Красавица Зинаида Воронина могла похвастаться огромным количеством медалей и рекордов, которые сделали ее одной из самых популярных советских гимнасток. Ее титулам завидовали многие коллеги, а подрастающие спортсменки равнялись на эту яркую знаменитость.
Долгие годы никто не мог сравниться с этой олимпийской чемпионкой, но время не стояло на месте, и у людей стали появляться новые молодые фаворитки. Зинаида продолжала выступать и занимать призовые места, но ее то и дело начинали относить к ветеранам этого спорта.
Грациозная девушка не могла смириться с тем, что ей нашли замену.
Гимнастка пристрастилась к алкоголю и перестала выступать на соревнованиях, а чуть позже ее бросил и муж, забрав с собой сына. Эти потрясения не изменили поведения Ворониной. Наоборот, она стала сильнее выпивать. А однажды была поймана за кражу и даже получила срок.
К концу жизни у когда-то великой спортсменки не осталось ни семьи, ни друзей.