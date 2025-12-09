Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта

В нынешнее время даже не верится, что этот мульт когда-то кого-то не устроил.

8 лет назад ушел из жизни Леонид Броневой – актер, чье имя в свое время неожиданно оказалось в центре абсурдного скандала вокруг одного из самых любимых советских мультфильмов.

История «Пластилиновой вороны» – не банальный рассказ о пластилиновой анимации. Это драма о том, как бюрократическая машина едва не раздавила творческий эксперимент, а спас его… Эльдар Рязанов. Из пластилина.

Рождение безумия

Все началось на пляже в Коктебеле в 1978 году. Режиссер Александр Татарский, художник Игорь Ковалев и композитор Григорий Гладков отдыхали, болтали – и вдруг вспыхнула идея. Гладков напел незатейливую песенку про картину, где «может быть ворона, а может быть собака». Татарский мгновенно понял: вот оно!

Решено было создать мультфильм, в котором «все» непрерывно превращается «во что‑то новое» – без назиданий, без строгих правил, просто ради чистого веселья.

Эдуард Успенский за одну ночь набросал текст на мятой бумажке – тот самый, который мы помним наизусть:

«Нам помнится вороне, а может быть собаке…»

Команда закупила 800 кг советского пластилина, соорудила мультстанок из рентгеновского аппарата и принялась за работу в обычной квартире. Не было ни престижной студии, ни огромных бюджетов – только азарт и жажда создать нечто невиданное.

«Гестаповец» в детской сказке

Когда мультфильм завершили, его представили худсовету. И тут развернулась комедия абсурда.

Первая претензия звучала как дурной анекдот: «Голос Броневого недопустим!». Актер, подаривший голоса всем персонажам, незадолго до этого блистательно сыграл Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны».

Чиновники вынесли вердикт: если человек воплотил гестаповца, он не вправе разговаривать за веселых пластилиновых зверей.

Вторая претензия оказалась весомее: «Идеологическая безыдейность!». Мультфильм не нес воспитательного послания, не давал примеров для подражания, не учил «правильному». Он лишь смешил. Для цензоров это стало настоящим преступлением.

Мультфильм отправили на полку. Татарский вспоминал: он был на грани инфаркта – в СССР запрет означал не провал даже, а крах карьеры.

Чудо по имени «Кинопанорама»

Спасение пришло неожиданно. Редактор программы «Кинопанорама» Ксения Маринина, увидев мультфильм, твердо заявила:

«Это надо показывать!» Но руководство упорно сопротивлялось.

Тогда Маринина решилась на отчаянный шаг. Она обратилась к Эльдару Рязанову, попросила о поддержке, а также предложила… вылепить его из пластилина! В эфире «Кинопанорамы» появился пластилиновый Рязанов, который «представил» «Пластилиновую ворону».

В итоге 21 февраля 1981 года мультфильм вышел в эфир, тут-то и случилось невероятное: телефон в редакции не прекращал звонить.

Зрители спрашивали: «Когда будет повтор?» Письма приходили мешками: «Спасибо, мы смеялись до слез!»

Триумф вопреки всему

Спустя несколько месяцев «Пластилиновая ворона» завоевала Гран‑при Всесоюзного фестиваля телефильмов. За ним последовали еще 25 международных наград. Магазины стремительно пустели: дети скупали пластилин, мечтая создать свою «ворону».

Ну а Татарскому доверили разработать заставку для «Спокойной ночи, малыши!» – и он выполнил ее в том же оригинальном стиле.

«Пластилиновая ворона» взлетела не благодаря чиновникам, а вопреки им. Сегодня она остается символом того, что искусство вправе быть нелепым, смешным и… чуточку безумным.

Ранее мы писали: 382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику – очевидно для тех, кто рос в СССР