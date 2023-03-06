Из всесоюзного любимца в слесари: судьба «Вождя Краснокожих» повергнет вас в шок

Картина Леонида Гайдая по произведениям О. Генри вышла в далеком 1962 году. Зрителям надолго запомнился яркий харизматичный мальчик Джонни — Вождь Краснокожих. Сорванца блестяще сыграл 12-летний Сергей Тихонов. Что стало с талантливым самородком после оглушительного кинодебюта?

Трудно поверить, но Гайдай планировал взять на эту роль 32-летнюю Надежду Румянцеву, однако юный Тихонов его переубедил, показав восхитительную игру. Коллегами Сергея по площадке стали мастодонты Георгий Вицин и Алексей Смирнов, но мальчик не потерялся в их окружении.

Зрители были в восторге от хитроумного и задиристого Джонни. Вскоре Тихонов получил роль Мальчиша-Плохиша в картине «Сказка о Мальчише-Кибальчише», с которой тоже блестяще справился. Затем в жизни Сергея был еще один фильм — «Дубравка». Эта лента станет последней работой для Тихонова в кино.

После школы актер решил поступать во ВГИК, как и мечтал, но его не приняли. А дальше его жизнь пошла под откос. После армии Тихонов устроился слесарем. Также он связался с дурной компанией и стал игроманом. Бывший актер нашел свою смерть под колесами трамвая. Причина этой загадочной гибели до сих пор не раскрыта: то ли это несчастный случай, то ли чьих-то рук дело. Тихонову был всего 21 год, он только начинал жить.