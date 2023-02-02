Из уродины в красавицу и обратно: что стало с девушкой, сбросившей почти 100 кг

Гарриет Дженкинс прославилась в 2010 году, став женщиной года по версии компании Slimming World. Удостоилась звания британка из-за того, что в рекордные сроки избавилась от 95 килограммов.

До похудения девушка, которая работает учительницей, весила 165 килограммов. В течение 15 месяцев она активно посещала тренажерный зал и следила за собственным питанием, благодаря чему и добилась таких впечатляющих результатов.

Как признавалась сама Дженкинс, она была счастлива во время своих тренировок. Она всегда мечтала выглядеть стройно, в ней проснулся соревновательный дух, который и помог ей добиться тела мечты.

Однако еду Гарриет любила больше, чем тренировки. Спустя уже несколько недель она начала набирать вес. По ее словам, она слишком много ела, так что все ее старания стали напрасны: она набирала по 6 килограммов в месяц. Сейчас она выглядит практически так же, как до похудения, но мечтает вновь быть худой.