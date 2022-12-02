Из уборщицы в звезду рекламы: обомлеете, увидев самую старую модель в России (фото)

Сегодня в модельном бизнесе возрастные стандарты сместились, что подарило многим шанс на успешную карьеру. Такую возможность не упустила петербурженка Валентина Ясень: она стала лицом L’Oreal, когда ей было уже за 60.

Будущая модель проделала удивительный путь, чтобы достичь карьерных вершин. С детства Валентина Нейморовец мечтала стать знаменитой актрисой, но у родителей не было возможностей для развития ребенка. Но свою натуру она скрыть не могла: юная Валентина наряжалась на уроки как на подиум.

После школы она все-таки отучилась на актрису, а после играла в театре Челябинска. В 90-е в стране произошел переломный этап, и Валентине, как и большинству актеров, не хватало заработанных денег. Она устраивалась курьером, юридическим консультантом, продавщицей. А однажды Ясень пришлось работать уборщицей в аптеке.

О своей мечте стать звездой она не забывала даже тогда. Воплотить ее в реальность женщине помог сын. Он разметил несколько снимков матери в соцсетях, их увидели представители известного модельного агентства Oldushka. Так, в 2017 году Ясень появилась на страницах мирового глянца, а также снялась в ряде фильмов. Поклонники отмечают благородные черты лица модели и ее изысканность.