Из тюрьмы вышел озлобленным инвалидом: Миша из «Кортика» не дожил и до 40 лет

Сергей Шевкуненко стал известен еще в юности благодаря ролям образцово-показательного Миши Полякова. Юный артист был известен на весь СССР, однако предпочел не становиться профессиональным актером.

Дело в том, что с ранних лет Сергей регулярно оказывался в отделении милиции. Он постоянно устраивал кражи и ввязывался в драки, а после роли в «Пропавшей экспедиции» оказался в тюрьме из-за нападения. Он вышел через год на свободу, но уже не возвращался на съемочную площадку — работал на «Мосфильме» осветителем.

Следующие годы бывшая звезда экрана все чаще и чаще оказывался под наблюдением страж порядка. И спустя некоторое время он вновь оказался в тюрьме, откуда вышел с туберкулезом. Практически сразу он организовал преступную группировку «Мосфильмовская ОПГ», которая контролировала район Москвы вокруг студии.

Преступная деятельность и оборвала жизнь Шевкуненко. На 36-м году жизни его и его мать убили у подъезда их дома, а преступление следователям так и не удалось раскрыть.