Из тюрьмы на обложки журналов: как сейчас выглядит и живет самый красивый уголовник в мире

Фотографии Джереми Микса, сделанные во время его задержания за незаконное хранение оружия и кражу, облетели весь интернет. Смуглый голубоглазый парень с пухлыми губами и ослепительно белыми зубами – Микса нарекли самым красивым преступником, а его жизнь круто изменилась.

Выйдя на свободу, бывший преступник стал моделью и покорил сердце наследницы империи «Top Shop» Хлои Грин. Ради богачки Микс оставил свою жену и ребенка.

В 2018 году у Джереми родился сын, однако спустя два года пара рассталась.

Сегодня 38-летний Джереми Микс успешный манекенщик. Джереми успел сняться в паре фильмов, а также засветился в клипе Ольги Бузовой «Wi-Fi».