Из тучной бабушки в красотку: потеряете дар речи при виде преображения Агибаловой

Проект «Дом-2» подарил популярность многим жителям нашей страны. Участники иногда оказывались на площадке целыми семьями. Например, Ирина Агибалова занимала там такое же место, как ее наследницы Ольга и Маргарита.

Зрители запомнили ее как типичную женщину средних лет. Она не скрывала отеки, лишний вес, мало заботилась о своей внешности. Но со временем одна из самых возрастных участниц телестройки смогла взять себя в руки.

В этом году Ирина Агибалова собирается отметить 58-й день рождения, но выглядит она даже младше, чем несколько лет назад. Все дело в ее невероятном преображении: из тучной дамы, которую интересовали только внуки, она превратилась в активную красотку.

Агибалова сбросила более 30 кг и решилась на омолаживающую пластику, из-за чего ей несколько раз пришлось лечь на операционный стол. Кроме того, женщина начала пользоваться всеми достижениями косметологии. В результате сейчас она выглядит очень эффектно и совсем не похожа на себя прежнюю.