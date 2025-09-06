Меню
Из третьего «Холопа» убрали ключевую героиню: все разрешилось в первый день съемок

6 сентября 2025 16:40
Актриса слезно умоляла отпустить ее на площадку, но суд был непреклонен.

Скандал вокруг Аглаи Тарасовой продолжает набирать обороты. После задержания актрисы в аэропорту Домодедово, где у неё нашли запрещенные вещества, будущее артистки в кино оказалось под большим вопросом.

Лишилась роли

По данным источников, Аглая была заявлена в третьей части популярной комедии «Холоп» и должна была вернуться к своей роли. В апреле создатели фильма официально анонсировали её участие. Однако теперь имя Тарасовой внезапно исчезло из всех публикаций о проекте.

На свежих кадрах со съёмочной площадки, опубликованных кинокомпанией, можно увидеть других актёров франшизы, но Аглаи среди них не было: в день старта съемок ее отправили под домашний арест из зала суда, запретив покидать дом в определенное время и пользоваться средствами связи.

Что говорит Шипенко?

Официальных комментариев от режиссера фильма и продюсеров пока не поступало. Сама актриса в зале суда просила суд не назначать ей домашний арест, заявив, что ей важно продолжать работать:

«С 12 сентября я подписана на три картины, я не хочу подводить людей. Я совершила большую ошибку, мне очень страшно. Очень вас прошу, дайте мне возможность это время работать и видеть свою семью».

Пока судьба её участия в «Холопе 3» остаётся под вопросом, но всё указывает на то, что проект уже стартовал без неё. На тарелке со старта съемок имени Аглаи сетевые сыщики не обнаружили.

«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2».

Фото: Кадр из фильма «Холоп 2» (2023)
