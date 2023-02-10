Из томного красавца в брутального мачо: гляньте, что стало с Элизеу из «Нежного яда»

В 90-е все российские зрительницы сходили с ума от бразильских красавцев из сериалов. Жгучие брюнеты с экзотической красотой не могли оставить дам равнодушными. Среди всех особенно выделялся «сладкий» мальчик Родриго Санторо, известный по роли художника Элизеу из «Нежного яда». Что стало с этим томным красавцем спустя 20 лет?

Бразильскому актеру удалось построить головокружительную карьеру. Санторо не просто прославился за пределами родины, но даже смог покорить Голливуд — достижение, немыслимое для большинства его коллег-земляков.

В Америке Родриго снимался во второй части «Ангелов Чарли», в культовом сериале «Остаться в живых», в трагикомедии «Реальная любовь». Самой яркой ролью Санторо стал царь персов Ксеркс из ленты «300 спартанцев». Также звезду бразильского «мыла» можно увидеть в рекламе Chanel № 5 с Николь Кидман.

Сегодня 47-летний Родриго не похож на того нищего художника из «Нежного яда». Он возмужал и превратился в брутального мачо. Актер отпустил бороду и поменял сдержанный стиль на более дерзкий.