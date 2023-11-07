Из толстяка с бантом в донжуана: как сейчас выглядит юморист Морозов из «Кривого зеркала»

Комика Александра Морозова зрители помнят по роли забавного толстяка в передаче «Кривое зеркало». Артист примерял на себя самые неожиданные образы: то цеплял в кудрявые волосы бант, то изображал повара.

Модельным телосложением мужчина никогда не отличался. Но это не помешало ему очаровать зрителей.

В последнее время Морозов появляется на экране заметно реже. А уж узнать звезду нулевых и вовсе способны лишь самые преданные фанаты.

Устав от лишнего веса, Александр похудел на 70 килограмм. Еще он сделал несколько операций, которые помогли ему преобразиться.

Некогда забавный толстячок, похожий на Карлсона, сейчас выглядит как настоящий донжуан. И с удовольствием делится видео и фото «нового себя» в социальных сетях.