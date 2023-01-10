Из токаря в артистки: как пробилась на сцену Клава из фильма «Старый Новый год»

Фильм «Старый Новый год» сделал артистку Ксению Минину известной. Она замечательно сыграла Клаву Себейкину и в одночасье стала звездой кино. Однако свой карьерный путь Минина начала задолго до этой картины.

Юная Ксения даже не грезила об актерстве. После окончания школы она решила отучиться на токаря, чтобы получить ремесленную профессию. Минина год отработала на заводе, но потом поняла, что по-настоящему ей интересно совсем другое, а именно актерство. В свободное время Ксения занималась в театральном кружке, а затем решила поступать во МХАТ. Целеустремленную Минину зачислили после первой попытки, и вскоре началась ее карьера.

Артистка сыграла во множестве постановок, и каждый раз ее игру отмечали как зрители, так и критики. Первую роль в кино она получила в 1965 году в картине «Авария». Всего в фильмографии Мининой насчитывается порядка 30 ролей. Однако большинство из них были второстепенными. Единственная главная роль — Тоня в ленте «Антонина Брагина». Здесь она сыграла мастера литейного цеха и отлично справилась с задачей, ведь в прошлом Минина сама работала токарем. С середины 80-х актриса почти не снималась в кино, отдав предпочтение театру.