Из титров «вырезать» забыли: в этом фильме зрители безуспешно искали Высоцкого

Одна из первых ролей артиста так и не попала на экраны.

Антирелигиозный фильм «Грешница» по повести Николай Евдокимова сегодня мог бы стать скандальным, но в СССР он прошел почти незамеченным. Возможно, интерес к картине был бы выше, если бы из нее не вырезали одну из главных звезд.

Лента рассказывает историю верующей девушки Кати, которую насильно выдают замуж за такого же религиозного человека. Сердце девушки принадлежит атеисту Алексею, но даже защита односельчан не спасает ее от брака.

Главные роли в «Грешнице» исполнили практически любители. Катю сыграла Ия Саввина, которая училась на журналистку и играла в студенческом театре. Роль ее возлюбленного Алексея исполнил Николай Довженко, который так и не смог получить диплом ВГИКа.

Одну из ролей отдали и Владимиру Высоцкому, который только начинал делать карьеру в кинематографе. Он сыграл инспектора из райкома, который приезжает в деревню, но на монтаже все сцены с Высоцким вырезали.

Интересно, что в титрах имя артиста оставили. Очевидно, их сделали до финального монтажа и просто не стали менять перед выходом картины.