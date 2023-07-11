Из «тетки в трениках» в королеву: участнице «Модного приговора» несказанно повезло
Стилисты превзошли все ожидания зрителей.
Героиню шоу «Модный приговор» привел на передачу ее сын Олег. По мнению молодого человека, женщина перестала заниматься собой, но слишком много вмешивалась в дела его собственной семьи.
Анне 56 лет, она писательница, но выглядела как учительница физкультуры из средней школы. И в повседневной жизни, и на писательские мероприятия она надевала исключительно спортивную одежду. Сама женщина признавалась, что не против выйти замуж, но мужчин отпугивают ее агрессивный образ и бойцовский характер.
Стилисты проекта взялись преобразить Анну из мужиковатой физкультурницы в элегантную даму.
Со своей задачей они справились выше всяких похвал. Короткая стильная стрижка и аккуратный макияж не только сделали героиню более женственной, но и помогли ей скинуть не менее 10 лет. В ярких нарядах со стильными аксессуарами Анна наконец-то стала выглядеть как модная писательница, а не как учительница физкультуры.