Из «тетки в трениках» в королеву: участнице «Модного приговора» несказанно повезло

Героиню шоу «Модный приговор» привел на передачу ее сын Олег. По мнению молодого человека, женщина перестала заниматься собой, но слишком много вмешивалась в дела его собственной семьи.

Анне 56 лет, она писательница, но выглядела как учительница физкультуры из средней школы. И в повседневной жизни, и на писательские мероприятия она надевала исключительно спортивную одежду. Сама женщина признавалась, что не против выйти замуж, но мужчин отпугивают ее агрессивный образ и бойцовский характер.

Стилисты проекта взялись преобразить Анну из мужиковатой физкультурницы в элегантную даму.

Со своей задачей они справились выше всяких похвал. Короткая стильная стрижка и аккуратный макияж не только сделали героиню более женственной, но и помогли ей скинуть не менее 10 лет. В ярких нарядах со стильными аксессуарами Анна наконец-то стала выглядеть как модная писательница, а не как учительница физкультуры.