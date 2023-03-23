Из Сыроежкина в алкоголика: актера из «Электроника» просто не узнать (фото)

Главной ролью в карьере Юрия Торсуева стал Сыроежкин из «Приключений Электроника». Эта работа мгновенно прославила артиста и его брата-близнеца Владимира, поэтому публика была уверена, что в ближайшее время в прокат выйдут и другие их проекты. Однако жизнь знаменитостей сложилась иначе.

Как оказалось, после окончания школы Юрий решил поступать в технический вуз, но спустя несколько лет ушел служить в армию. Вернувшись, артист отправился в МГУ, а потом занялся бизнесом.

В течение долгого времени Торсуев не собирался возвращаться в кино, но в начале нулевых принял предложение сняться в сериале «Кодекс чести», который перезапустил его карьеру. Сейчас Торсуев активно снимается, а одной из последних его работ стал сериал «Черная весна», где он исполнил роль отца одного из главных героев, страдающего алкоголизмом.

Поклонники не оставляют без внимания карьерные успехи артиста. Фанаты признаются, что очень рады за кумира детства, а другие отмечают, что не всегда узнают Торсуева. По мнению зрителей, артист заметно изменился за последние годы и уже совсем не похож на русого Сыроежкина.