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Из судов не вылезал: правда о скончавшемся солисте «Ласкового мая» вышла наружу

23 июня 2022 13:40
Из судов не вылезал: правда о скончавшемся солисте «Ласкового мая» вышла наружу

Последние несколько лет выдались напряженными для Юры Шатунова.

После новостей о скоропостижной смерти 48-летнего Юры Шатунова в соцсетях тут же вспомнили, что в последнее время он часто испытывал сильный стресс. Певец оказался вовлечен в длительные судебные конфликты с бывшим другом и продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным. Последний пытался запретить Шатунову исполнять на концертах хиты коллектива, настаивая, что у него нет на них прав.

Распри длились несколько лет. Но не так давно адвокаты Юрия смогли одержать победу в суде, доказав, что контракт, который Разин якобы подписывал с композитором и основателем группы Сергеем Кузнецовым, недействителен. Как сообщила в Telegram-канале светская журналистка Алена Жигалова, в ответ оскорбленный Андрей посвятил Шатунову целый пост в соцсетях, обвинив певца во лжи и воровстве.

«Разин заявил, что не собирается сдаваться», — отметила Жигалова.

Продюсер грозил Юрию огромными исками, которые могут подать против него настоящие правообладатели песен коллектива. Но после известия о смерти Шатунова гневные посты пропали из соцсетей Разина.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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