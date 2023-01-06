Из статного красавца в чудовище: от культового спасателя Малибу не осталось и следа

Сериал «Спасатели Малибу», вышедший на экраны в 1989 году, мгновенно стал популярным по всему миру. Зрители каждый вечер собирались у экранов, чтобы посмотреть на будни молодых людей, работающих на пляже. Пока мужчины вздыхали по красоткам Памеле Андерсон и Кармен Электре, женщины единодушно переживали за мужественного Дэвида Хассельхоффа.

Популярность к актеру пришла за несколько лет до сериала, когда он снялся в главной роли в другом проекте — «Рыцарь дорог». Но образ спасателя Митча Бьюкеннона закрепил его славу. С годами красавчик Дэвид неминуемо изменился. Сейчас актеру уже 70 лет, и он мало чем похож на своего культового персонажа.

Как только у Хассельхоффа начались первые возрастные изменения, он активно увлекся пластической хирургией. Поговаривали, что актер стал поклонником ботокса и постоянных подтяжек лица. Это позволяло ему сохранять цветущий вид, хотя лицо Дэвида начало выглядеть неестественно. Теперь он не придерживается подобных методик в уходе за собой, но некоторые черты лица уже непоправимо изменились.